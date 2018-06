Tausende neue und gebrauchte Fahrzeugbatterien verschiedener Hersteller sind für die Projekte in Großbritannien und Deutschland im ersten Halbjahr verbaut worden. Die drei Großspeicher sollen künftig für verschiedene Netzdienstleistungen genutzt werden.Belectric hat drei Second-use-Großspeicher in Deutschland und Großbritannien in jüngster Vergangenheit in Betrieb genommen. Die Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 40 Megawatt würden künftig für Netzdienste wie Primärregelleistung genutzt, teilte die Innogy-Tochter am Montag mit. Die Auftraggeber für die Projekte nennt Belectric nicht. ...

