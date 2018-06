Die jüngste Entwicklung im Handelskonflikt dürfte die US-Börsen mit Verlusten in die neue Woche starten lassen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,6 Prozent niedriger.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Strafzölle" am Sonntag nachgelegt. Via Twitter forderte er die Handelspartner der USA auf, ihre "Handelsbarrieren und Zölle aufzuheben", ansonsten würden die USA weitere Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Tweet dürfte sich gegen die EU gerichtet haben, die seit Freitag Einfuhrzölle auf US-Güter im Wert von 3,2 Milliarden Dollar erhebt. Trump droht nun mit Einfuhrzöllen von 20 Prozent auf europäische Autos.

Auch China ist erneut in die Schusslinie geraten. Es wird erwartet, dass der US-Präsident bis Ende der Woche ankündigen wird, chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen zu beschränken. Auch dürften Technologie-Lieferungen aus den USA nach China eingeschränkt werden. Der US-Präsident hat China schon mit weiteren Strafzöllen gedroht, falls das Land in Reaktion auf die schon beschlossenen US-Strafzölle seinerseits höhere Zölle einführt.

Unter den Einzelwerten könnten General Electric (GE) von einem Bericht profitieren, laut dem der Mischkonzern kurz vor dem Verkauf seiner Sparte Industriemotoren an die Private-Equity-Gesellschaft Advent steht. Der Verkaufspreis betrage 3 Milliarden Dollar, heißt es. Vorbörslich gibt der GE-Kurs leicht nach. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass die Aktie am Dienstag vor Handelsbeginn nach 111 Jahren aus dem Dow-Jones-Index herausgenommen wird.

