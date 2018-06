Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die angestrebte mittelfristige Teuerungsrate im Euroraum verteidigt, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Ich bin überzeugt, dass das Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent im Euroraum angemessen bleibt", sagte Weidmann bei einer gemeinsamen Konferenz von Bundesbank und Banque de France in Paris. Bei der Veranstaltung diskutierten Ökonominnen und Ökonomen unter anderem die Frage, ob Notenbanken ihr Inflationsziel anheben sollten. Weidmann warnte in seiner Rede vor den Folgen, die eine solche Anhebung für die gesamtwirtschaftliche Stabilität haben könnte. Er zeigte sich darüber hinaus überzeugt, dass der Euroraum sich im Hinblick auf die Inflationsentwicklung auf dem richtigen Weg befinde. ...

