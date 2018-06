Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Im Monat Mai sei es zu einer regelrechten Flut an News von der politischen Front gekommen, was eine übertrieben starke Volatilität ausgelöst habe: 1) die Vereinigten Staaten hätten einige Handelsabkommen angekündigt 2) Spannungen im Nahen Osten 3) Druck auf die chinesische Handelsbilanz 4) Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Italien, Zweifel am italienischen Haushalt und Befürchtungen in Bezug auf das Risiko der Umsetzung einer anti-europäischen Politik. Dieser Newsflow habe über die (negativen oder positiven) Ankündigungen der Unternehmen hinaus das Verhalten der Märkte getaktet und einen Teil des geregelten Marktes nach unten gedrückt. ...

