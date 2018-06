Fundamental: Zum Start in die neue Handelswoche verzeichnete der Japanische Yen in seiner Eigenschaft als vermeintlich sicherer Hafen zu den großen Währungen Kursgewinne, nachdem die US-Regierung laut eines Medienberichts jetzt plane, chinesische Investitionen in den USA einzuschränken. Zudem würden weitere Technologie-Exporte nach Peking blockiert werden. Beides könnte noch in dieser Woche verkündet werden und den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften abermals verschärfen.

Technisch: Der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen setzte seine Abwärtstendenz in den letzten Tagen fort. Zwischenzeitlich hatte eine Erholung als Gegenbewegung auf den Kursrutsch bis 124,62 JPY die Notierungen bis zur charakteristischen Widerstandsgerade um aktuell 129,30 JPY steigen lassen, doch bestätigte diese ihre Eigenschaft und drängte die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...