Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen bauen bis Montagmittag die Verluste aus. Der DAX verliert 1,4 Prozent auf 12.403 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent auf 3.405 zurück. Hauptbelastungsfaktor bleibt der schwelende Handelskonflikt. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gedroht, Strafzölle von bis zu 20 Prozent auf EU-Autobauer zu erheben. Mit Blick auf China steht derweil ein mögliches Investitionsverbot für chinesische Firmen in US-Technologie-Unternehmen auf der Agenda. Zugleich schwächt sich Europa wegen der Flüchtlingskrise weiter, die zur existenziellen Bedrohung für die große Koalition in Berlin geworden ist.

Der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustin Carstens, fürchtet, dass die Einführung von Zöllen eine Abwärtsspirale in Gang setzen könnte. Zölle führten zu Entwicklungen bei Wechselkursen, die weitere willkürliche Politikschritte nach sich ziehen könnten. "Wir könnten in einen Teufelskreis rutschen, in dem die Beziehung zwischen Ländern immer weiter verkompliziert wird", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Schon die Erwartung einer Eskalation des Protektionismus führe dazu, dass Investitionen in manchen Ländern sänken.

Ein weniger stark als erwartet gefallener Ifo-Geschäftsklimaindex hilft nicht. Er gab auf 101,8 nach, und damit etwas weniger als mit 101,6 erwartet. "Der Trend weist damit weiter klar nach unten", kommentiert die Commerzbank. Das zunehmende Risiko eines Handelskriegs spreche dafür, dass die eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen nicht nur eine kurze Wachstumsdelle signalisiere, sondern einen Zwischenabschwung, der bis zum Ende des Jahres anhalten sollte. Die deutsche Wachstumsprognose für 2018 in Höhe von 2,0 Prozent bleibe mit Abwärtsrisiken versehen.

Strohfeuer an türkischen Märkten nach Erdogan-Sieg

Die Rally von Lira und türkischem Aktienmarkt in Reaktion auf den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei wird zum Strohfeuer. Nachdem der US-Dollar bis auf das Tagestief bei 4,5368 Lira gefallen ist, steigt der Greenback nun mit zunehmender Dynamik auf Tagessicht um 2,3 Prozent auf 4,7230 Lira. Die Börse in Istanbul gibt ihre Gewinne komplett ab und dreht leicht ins Minus. Die Investoren sind zwar erleichtert, dass mit dem Sieg Erdogans die Stabilität im Land vorerst gesichert ist, allerdings droht das Land in Zukunft noch autoritärer regiert zu werden.

Analysten hatten bereits am Morgen gemutmaßt, dass die Rally der türkischen Währung nicht von Dauer sein werde. Sie erinnern an Erdogans Kommentare zur Währungspolitik während des Wahlkampfes. So hatte er für niedrigere Zinsen plädiert und angedeutet, dass er im Falle seiner Wiederwahl mehr Einfluss auf die Währungspolitik zu nehmen gedenke. Erdogan bezeichnete hohe Zinsen als die Quelle allen Übels. Investoren befürchten, dass das Plädoyer für niedrigere Zinsen die türkische Notenbank davon abhalten könnte, die Lira zu stützen und inflationären Druck abzuschwächen.

Automobilwerte weiter unter Druck

An der Börse geht es für die Aktien der Automobilhersteller weiter nach unten, der Sektor verliert 2,1 Prozent. Nach der Gewinnwarnung von Daimler in der Vorwoche sind die Analysten noch immer dabei, ihre Gewinnschätzungen zu senken. Belastend wirkt sich aus, dass US-Präsident Trump immer laut über die Einführung von Zöllen in Höhe von 20 Prozent für Autos "Made in Europe" nachdenkt. Dies dürfte sich direkt in der Bilanz der Unternehmen sowie aller Zulieferer niederschlagen. VW verlieren 2,2 Prozent, BMW 1,8 Prozent, Renault 2,8 Prozent und Daimler 2,5 Prozent. Die Conti-Aktie fällt 3,6 Prozent.

Als reichlich spät wird an der Börse der Plan der Mediengruppe RTL eingestuft, mit einem eigenen Video-on-demand-Angebot dem Vormarsch globaler Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video entgegenzutreten. Der Markt sei durch die internationalen Player gut besetzt, heißt es. Die Aktie hält sich mit Aufschlägen von 0,2 Prozent dennoch besser.

Mit einem Abschlag von 5,2 Prozent reagiert die Aktie von Südzucker auf eine Verkaufsempfehlung aus dem Hause von Goldman Sachs. Das Überangebot an Zucker dürfte weiter Bestand haben, der Zuckerpreis sich nur langsam wieder erhöhen. Vor Herausforderungen stehe Südzucker in den Nicht-Zucker-Sparten, vor allem bei Cropenergies. Dies sorge für Druck auf die Bilanz.

Leicht positiv für Evotec wertet ein Händler die Mitteilung, auch den zweiten Meilenstein beim Diabetes-Wirkstoff mit Sanofi erreicht zu haben. Evotec teilte am Morgen mit, für das Erreichen des Meilensteins bei der Betazell-Therapie eine Zahlung von 3 Millionen Euro erhalten zu haben. Evotec halten sich mit Abgaben von 0,4 Prozent besser als der Gesamtmarkt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.404,71 -1,07 -36,89 -2,83 Stoxx-50 3.044,94 -1,17 -36,18 -4,18 DAX 12.402,73 -1,41 -176,99 -3,99 MDAX 26.100,92 -1,14 -300,41 -0,38 TecDAX 2.770,14 -1,03 -28,91 9,53 SDAX 12.126,63 -1,50 -184,06 2,02 FTSE 7.590,96 -1,19 -91,31 -0,07 CAC 5.342,75 -0,83 -44,63 0,57 Bund-Future 162,23% 0,10 2,27 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.04 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1644 -0,17% 1,1639 1,1633 -3,1% EUR/JPY 127,50 -0,55% 127,42 127,87 -5,8% EUR/CHF 1,1512 -0,16% 1,1505 1,1515 -1,7% EUR/GBP 0,8793 +0,02% 0,8782 1,1405 -1,1% USD/JPY 109,51 -0,37% 109,48 109,91 -2,8% GBP/USD 1,3249 -0,13% 1,3253 1,3268 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.215,00 +0,3% 6.171,62 6.206,42 -54,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,34 -0,11 USA 2 Jahre 2,54 2,54 0,65 USA 10 Jahre 2,88 2,90 0,47 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,49 68,58 -0,1% -0,09 +15,3% Brent/ICE 74,24 75,55 -1,7% -1,31 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,06 1.269,59 -0,2% -2,53 -2,8% Silber (Spot) 16,37 16,46 -0,5% -0,09 -3,3% Platin (Spot) 873,15 877,25 -0,5% -4,10 -6,1% Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,3% -0,01 -9,3% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2018 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.