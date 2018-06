UET United Electronic Technology AG beschließt Kapitalerhöhung und übernimmt die bestehenden Beteiligungsunternehmen vollständig DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges UET United Electronic Technology AG beschließt Kapitalerhöhung und übernimmt die bestehenden Beteiligungsunternehmen vollständig 25.06.2018 / 13:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 3,0 Mio. * Vollständige Übernahme der bestehenden Beteiligungsunternehmen gegen Sacheinlage UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass der Vorstand die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3,0 Mio. durch die Ausgabe von 3,0 Mio. neuen Aktien zu je EUR 1,00 beschlossen hat und der Beschluss durch den Aufsichtsrat genehmigt wurde. Mit der zum heutigen Tag ebenfalls abgeschlossenen Einbringungsvereinbarung zeichnet die Palace Park Ltd. diese Kapitalerhöhung vollständig und legt dazu deren bestehenden 49 % Gesellschafteranteil an der UET Electronic Holding GmbH als Sacheinlage ein. Durch diese Kapitalerhöhung verfügt die UET AG nunmehr über ein Grundkapital von rund EUR 12,5 Mio. Die UET AG hält ab sofort 100 % sämtlicher zum Konzern gehörenden Beteiligungsgesellschaftern für die drei Geschäftsbereiche SYSTEMS, SERVICE und ENGINEEERING. Diese Transaktion stellt den Abschluss der im September 2016 angekündigten Rahmenvereinbarung zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gruppe dar. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft. Mit dieser und den kürzlich durchgeführten Maßnahmen verfügt die UET Gruppe über eine deutlich verbesserte Eigenkapitalstruktur. Zusätzlich bestehen durch die Transaktion keine Minderheiten durch Drittgesellschafter mehr im Konzern und dadurch steigen sowohl der Ergebnisbeitrag als auch der Gewinn pro Aktie für die bestehenden Aktionäre. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com 25.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698385 25.06.2018 CET/CEST

