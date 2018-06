Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montag nach der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas zugelegt. Gegen Mittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1668 US-Dollar und damit etwas mehr als noch am Morgen. Auch zum Franken steigt der Euro leicht an.

Am Mittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1527 Franken um, nach 1,1504 am Morgen. Aus technischer Sicht befinde sich das Währungspaar kurzfristig im Seitwärtstrend, schreibt die ZKB im Kommentar. Solange das Niveau von 1,147 nicht unterschritten werde, bleibe der mittel- bis langfristige Aufwärtstrend weiter gegeben. Der US-Dollar kostet am Montagmittag, zum Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...