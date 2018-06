Hier geht's zum Video

Einzelne Branchen leiden seit einiger Zeit unter Handelskonflikten oder Niedrigzinsen. Aber derzeit geht es breitflächig abwärts. Der ifo Index zeigt weitreichenden Pessimismus auch in der Wirtschaft. Wie tief fällt der Markt (noch) Stefan Scharffetter von der Baader Bank? Findet der Markt Halt? Was kaufen die Investoren? Wie viel Pessimismus, wie viel Saisonalität steckt in den Abschlägen? Stefan Scharffetter von der Baader Bank im Gespräch mit Antje Erhard