Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.742,50 -0,62% +1,03% Euro-Stoxx-50 3.410,67 -0,90% -2,66% Stoxx-50 3.045,52 -1,16% -4,16% DAX 12.426,25 -1,22% -3,80% FTSE 7.592,91 -1,16% -0,07% CAC 5.349,24 -0,71% +0,69% Nikkei-225 22.338,15 -0,79% -1,87% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,11 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,80 68,58 +0,3% 0,22 +15,8% Brent/ICE 74,11 75,55 -1,9% -1,44 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,28 1.269,59 -0,1% -1,31 -2,7% Silber (Spot) 16,41 16,46 -0,3% -0,05 -3,1% Platin (Spot) 873,55 877,25 -0,4% -3,70 -6,0% Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,2% -0,01 -9,2%

Die Ölpreise zeigen sich am Montag uneinheitlich. Während die US-Sorte WTI mehr oder weniger auf der Stelle tritt, gibt die global gehandelte Sorte Brent deutlicher nach, nachdem auf der Opec-Konferenz Ende vergangener Woche höhere Fördermengen beschlossen wurden. Beobachter verweisen darauf, dass noch nicht klar sei, wie die höheren Mengen auf die einzelnen Förderländer verteilt werden sollen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Entwicklung im Handelskonflikt dürfte die US-Börsen mit Verlusten in die neue Woche starten lassen. US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Strafzölle am Sonntag nachgelegt. Via Twitter forderte er die Handelspartner der USA auf, ihre "Handelsbarrieren und Zölle aufzuheben", ansonsten würden die USA weitere Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Tweet dürfte sich gegen die EU gerichtet haben, die seit Freitag Einfuhrzölle auf US-Güter im Wert von 3,2 Milliarden Dollar erhebt. Trump droht nun mit Einfuhrzöllen von 20 Prozent auf europäische Autos. Auch China ist erneut in die Schusslinie geraten. Es wird erwartet, dass der US-Präsident bis Ende der Woche ankündigen wird, chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen zu beschränken. Auch dürften Technologie-Lieferungen aus den USA nach China eingeschränkt werden. Der US-Präsident hat China schon mit weiteren Strafzöllen gedroht, falls das Land in Reaktion auf die schon beschlossenen US-Strafzölle seinerseits höhere Zölle einführt.

Unter den Einzelwerten könnten General Electric (GE) von einem Bericht profitieren, laut dem der Mischkonzern kurz vor dem Verkauf seiner Sparte Industriemotoren an die Private-Equity-Gesellschaft Advent steht. Der Verkaufspreis betrage 3 Milliarden Dollar, heißt es. Vorbörslich gibt der GE-Kurs leicht nach.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Handelskonflikt mit den USA belastet die europäischen Börsen am Montag. In dieser Situation hilft es nicht, dass der ifo-Index weniger stark als erwartet gefallen ist. "Der Trend weist damit weiter klar nach unten", kommentiert die Commerzbank. Das zunehmende Risiko eines Handelskriegs spreche dafür, dass die eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen nicht nur eine kurze Wachstumsdelle signalisiere, sondern einen Zwischenabschwung, der bis zum Ende des Jahres fortdauern sollte. Kursgewinne an der Istanbuler Börse nach dem Wahlsieg von Präsident Erdogan erweisen sich als kurzlebig. Die Investoren sind zwar erleichtert, dass mit dem Sieg Erdogans die Stabilität im Land vorerst gesichert ist, allerdings droht das Land in Zukunft noch autoritärer regiert zu werden. Unter den einzelnen Sektoren leiden besonders Automobilwerte erneut unter dem Zollstreit. Der Sektor gibt um gut 2 Prozent nach. VW verlieren 2,2 Prozent, BMW 1,8 Prozent, Renault 2,8 Prozent und Daimler 2,5 Prozent. Die Conti-Aktie fällt 3,6 Prozent. Als reichlich spät wird an der Börse der Plan der Mediengruppe RTL eingestuft, mit einem eigenen Video-on-demand-Angebot dem Vormarsch globaler Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video entgegenzutreten. Der Markt sei durch die internationalen Player gut besetzt, heißt es. Die Aktie hält sich mit Aufschlägen von 0,2 Prozent dennoch besser. Mit einem Abschlag von 5,2 Prozent reagiert die Aktie von Südzucker auf eine Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs. Leicht positiv für Evotec (-0,4 Prozent) wertet ein Händler die Mitteilung, auch den zweiten Meilenstein beim Diabetes-Wirkstoff mit Sanofi erreicht zu haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.04 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1672 +0,07% 1,1639 1,1633 -2,9% EUR/JPY 127,95 -0,20% 127,42 127,87 -5,4% EUR/CHF 1,1529 -0,01% 1,1505 1,1515 -1,6% EUR/GBP 0,8800 +0,10% 0,8782 1,1405 -1,0% USD/JPY 109,61 -0,28% 109,48 109,91 -2,7% GBP/USD 1,3264 -0,02% 1,3253 1,3268 -1,8% Bitcoin BTC/USD 6.206,45 +0,2% 6.171,62 6.206,42 -54,6%

Der Euro zeigt sich am Montag zum Dollar wenig verändert. Die türkische Lira zog zunächst zu Euro und Dollar kräftig an, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntagabend den Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für sich reklamiert hatte. Die Devise stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Allerdings kommt die Lira schon wieder von ihren Hochs zurück. Analysten verweisen auf die langfristigen Sorgen in Bezug auf die weitere Lira-Entwicklung. "Die Anmerkungen Präsident Erdogans zur Geldpolitik während des Wahlkampfes - die weiter niedrigeren Zinssätze und die Absicht, eine aktivere Rolle in der Geldpolitik zu spielen - haben Bedenken über die zukünftige Richtung der Geldpolitik aufgeworfen," hieß es von Goldman Sachs schon vor der Wahl. Der Dollar kostet am Montagmittag etwa 4,70 Lira. Im Tagestief wurden nur 4,5368 Lira gezahlt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Abgaben haben sich zu Wochenbeginn die Börsen in Ostasien gezeigt. Der Handel sei angesichts der schwelenden Handelskonflikte weiterhin von erhöhter Zurückhaltung geprägt gewesen, hieß es. Als Antwort auf die seit Freitag geltenden von der EU verhängten Gegenzölle auf US-Importe hatte US-Präsident Donald Trump erneut mit Einfuhrzöllen auf EU-Fahrzeuge gedroht und nannte diesmal einen Wert von 20 Prozent. Zudem gibt es laut dem "Wall Street Journal" Pläne, auch für Investoren aus China Einschränkungen zu verhängen. Dies drückte im späten Handel auch die Kurse in Schanghai deutlich ins Minus. Zunächst hatte den Markt noch gestützt, dass die chinesische Notenbank am Wochenende den Mindestreservesatz für die Geldhäuser um 0,5 Prozentpunkte gesenkt hatte. Am japanischen Aktienmarkt belastete der wieder steigende Yen. Für Ölwerte ging es teils deutlicher nach oben, auch wenn die Ölpreise nach dem kräftigen Plus am Freitag im asiatischen Handel einen Teil ihrer Gewinne wieder abgaben. Das Erdölkartell Opec hatte sich auf eine Steigerung der Fördermenge um real 600.000 Barrel pro Tag geeinigt, die unter den Forderungen von Saudi-Arabien und Russland lag. Unter den Einzelwerten legten in Australien Woodside Petroleum um 1,5 Prozent zu und Oil Search stiegen um 1,9 Prozent. Inpex in Tokio kletterten um 1,8 Prozent.

CREDIT

Nach der Spreadausweitung in der Vorwoche präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Montag kaum verändert. Während das Risiko bei den Unternehmen leicht höher eingestuft wird, stützen auf der anderen Seite die Kursgewinne bei den Staatsanleihen. Aber auch der nahende Monatsultimo zum Ende des ersten Halbjahres sollte nach Aussage aus dem Handel in den kommenden Tagen leicht unterstützend wirken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Prosiebensat1 will mit Streaming-Plattform Netflix Konkurrenz machen

Neben der Mediengruppe RTL will nun auch die Münchner Prosiebensat1 den Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Konkurrenz machen. Der MDAX-Konzern teilte am Montag mit, mit Discovery den gemeinsamen Aufbau einer "führenden" lokalen Streaming-Plattform für Deutschland zu planen. Die Plattform soll 7TV, maxdome und Eurosport Player sowie eine Vielzahl weiterer Inhalte anbieten und in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen. Als Ziel setzt sich der Konzern zehn Millionen Nutzer in den ersten zwei Jahren. Der Konzern lädt die Fernsehsender RTL, ARD und ZDF ein, sich der Plattform anzuschließen.

Norma gewinnt Großauftrag für Elektroauto-Kühlsysteme in China

Die Norma SE hat einen Großauftrag für Elektroauto-Kühlsysteme aus China erhalten. Das MDAX-Unternehmen liefert ab 2019 bis 2023 jährlich rund 40.000 Thermomanagement-Systeme für Elektro-Pkw an einen führenden chinesischen Autobauer, wie Norma mitteilte. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Evotec erreicht in Diabetes-Allianz mit Sanofi weiteren Meilenstein

