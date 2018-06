Die XPO Logistics-Aktie gehört mit Sicherheit zu den Wachstumswerten in der Logistikbranche. Die Aktie konnte in den letzten 12 Monaten noch einmal richtig Gas geben und notierte in der vergangenen Woche auf einem neuen Allzeithoch. Erfreulich war zuletzt auch die Meldung, dass XPO mit Nestlé an einem digitalen Warenhaus in England arbeitet.

Wachstum wird weiter fokussiert: XPO investiert weiter!

Der Logistikkonzern investiert weiter in seine Straßenflotte und kurbelt damit sein ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...