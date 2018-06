BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt nach dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf weiter gute Arbeitsbeziehungen mit dem Land. "Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen beiden Regierungen - der deutschen und der künftigen türkischen - auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Bundesregierung habe "die Wahlergebnisse sowohl der Präsidentschafts- als auch der Parlamentswahlen in der Türkei verfolgt und zur Kenntnis genommen".

Das amtliche Endergebnis stehe zur Stunde noch aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle dem türkischen Präsidenten, wie es üblich ist, zu gegebener Zeit dann auch gratulieren, kündigte Seibert an. Zunächst sollten aber die Wahlbeobachterergebnisse abgewartet werden.

Die Unions-Fraktion im Bundestag appellierte unterdessen an den wiedergewählten türkischen Präsidenten, "den nun schon über zwei Jahre geltenden Ausnahmezustand im Land zu beenden". Mit seinem Wahlerfolg auch bei den Parlamentswahlen verfüge Erdogan "über sämtliche Mittel zur Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit sowie von Meinungs- und Pressefreiheit", erklärte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hardt (CDU). "Dies wäre aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine zentrale vertrauensbildende Maßnahme."

Hingegen zeigte sich die SPD-Abgeordnete Cansel Kiziltepe im ARD-Morgenmagazin kritisch. "Das ist aus meiner Sicht ein Fest der Autokratie, das wichtige Weichen weg von der Demokratie stellt", sagte sie. Erdogan habe mit dieser Wahl "sein Lebensprojekt durchgesetzt" und jetzt Staats-, Regierungs- und Parteiamt in einer Hand. "Das ist nicht wirklich demokratisch, weil die Gewaltenteilung nicht mehr gegeben ist", meinte sie.

Deutliche Kritik übte die Linke. "Mit dem von der türkischen Wahlbehörde bestätigten, aber nach wie vor strittigen Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird der Demokratie in der Türkei der Todesstoß versetzt", sagte Linken-Abgeordnete Heike Hänsel. Unter Bedingungen des Ausnahmezustands und mit weiten Teilen der Opposition sowie kritischen Journalisten in Haft könne nicht von freien und fairen Wahlen gesprochen werden.

