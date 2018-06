Mainz (ots) -



Bühne frei für Kabarett, Comedy, Poetry Slam und Musik: Vom 14. bis 22. September 2018 öffnet das 3satfestival seine Tore auf dem Mainzer Lerchenberg. An sieben Abenden präsentieren Topstars und Newcomer Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 1. Juli 2018, auf der Website des ZDF-Ticketservice. Wer es nicht dorthin schafft: Direkt im Anschluss bringt 3sat alle Programme auf den Bildschirm. Los geht es am Samstag, 22. September 2018, die weiteren Ausstrahlungen folgen am 23., 29. und 30. September sowie am 21. Oktober, immer ab 20.15 Uhr.



Provokant, bissig und mit viel schwarzem Humor: Zum Auftakt des 3satfestivals präsentiert Florian Schroeder am Freitag, 14. September 2018, ab 20 Uhr sein aktuelles Bühnenprogramm "Ausnahmezustand". In Zeiten ansteigender Hysterie fragt er: "Wie kommt das Böse in die Welt? Und wie kriegen wir es da wieder raus?" - und er liefert alles, nur keine einfachen Antworten.



Im Anschluss rechnet die "Kanzlersouffleuse" in "Das gibt Ärger" mit ihrem Arbeitgeber ab: Jahrelang war Simone Solga als kabarettistische Geheimwaffe der Bundesregierung unterwegs. Aber was Berlin da gerade so treibt, stinkt ihr gewaltig: Zum dritten Mal GroKo, zum vierten Mal Merkel? Das haut die stärkste Humorarbeiterin um. Sie kehrt Berlin den Rücken und zieht los, um auf der Bühne ein für alle Mal auszupacken.



Am Samstag, 15. September 2018, startet Özcan Cosar mit seiner "Kehrwoche" ab 20 Uhr in den Abend und präsentiert die Highlights seiner jüngsten Bühnenprogramme. Der Stuttgarter mit Wurzeln am Bosporus mischt seit einiger Zeit die Comedy- und Kabarettszene auf. Ohne Häme beleuchtet er in seinen Geschichten aus dem deutsch-türkischen Alltagsleben Vorurteile, Klischees und Stereotypen, die vielerorts umhergeistern. Weiter geht es mit den Programmen von Sarah Bosetti, "Ich will doch nur mein Bestes", und Michael Krebs, "An mir liegt's nicht".



Zu den Topstars und Newcomern, die an den weiteren Abenden jeweils 30 bis 45 Minuten aus ihren Soloprogrammen zeigen, gehören Hagen Rether, Olaf Schubert, Eckart von Hirschhausen & Tobias Esch, Bodo Wartke & Melanie Haupt, Martina Schwarzmann, Torsten Sträter, Stefan Waghubinger, Sebastian 23, Starbugs Comedy und das Kom(m)ödchen-Ensemble.



Der Vorverkauf für das Kabarettprogramm startet am 1. Juli 2018 auf der Website des ZDF-Ticketservice. Das Musikprogramm steht derzeit noch nicht fest und wird am Montag, 23. Juli 2018, bekanntgegeben. Zeitgleich startet dann auch der Vorverkauf.



Termine 3satfestival:



Freitag, 14. September 2018 Florian Schroeder: Ausnahmezustand Simone Solga: Das gibt Ärger



Samstag, 15. September 2018 Özcan Cosar: Kehrwoche Sarah Bosetti: Ich will doch nur mein Bestes Michael Krebs: An mir liegt's nicht



Sonntag, 16. September 2018 Hagen Rether: LIEBE (Update 2018) Bodo Wartke & Melanie Haupt: Antigone



Montag, 17. September 2018 Kom(m)ödchen-Ensemble: Irgendwas mit Menschen Martina Schwarzmann: genau Richtig!



Dienstag, 18. September 2018 Torsten Sträter: Eltern haften an ihren Kindern Olaf Schubert: Sexy forever



Mittwoch, 19. September 2018 Stefan Waghubinger: Jetzt hätten die guten Tage kommen können Sebastian 23: Endlich erfolglos Starbugs Comedy: Crash Boom Bang



Samstag, 22. September 2018 Eckart von Hirschhausen & Tobias Esch: Die Bessere Hälfte Eckart von Hirschhausen: Lach dich gesund



https://ticketservice.zdf.de/3satfestival-2018.html



Die Sendetermine in 3sat: https://ly.zdf.de/Z56/



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestival



