Die Nachfrage nach Verpackungen für medizintechnische und pharmazeutische Anwendungen steigt weltweit weiterhin im zweistelligen Bereich. Mit der Nachfrage steigen auch die Anforderungen - und umgekehrt. Zur Entwicklung medizintechnischer Geräte müssen Wissenschaftler interdisziplinär ihre jeweiligen Fachkenntnisse zusammenführen. Hinzu kommen Fragen der Produkthaftung, der Ergonomie und Usability und der Sicherheitstechnik sowie der Kommunikation.

Hier spielt die Verpackung eine bedeutende Rolle. Die Anforderungen an eine Verpackung im Bereich der Medizintechnik sind anspruchsvoll. Innovative Konzepte in Bezug auf das Design, hochwertige Materialien für den Produktschutz und ein attraktives Erscheinungsbild für die Produktpräsentation sind dabei gefragt. Selbstverständlich soll die Verpackung leicht zu lagern und gut zu sterilisieren sein sowie alle Standards der Umweltverträglichkeit erfüllen. Verpackung im pharmazeutischen Umfeld muss längst mehr leisten als nur den Inhalt zu schützen.

Verpackung hilft beim richtigen Dosieren, Applizieren und Anwenden von Wirkstoffen (Compliance), Verpackungen - gerade und besonders in diesem Umfeld - müssen kindergesichert, aber dennoch seniorengerecht sein. Die Verpackung ist es auch, die vor Produktpiraterie schützen und die Originalität (Tamper Evidence) des verpackten Pharmaproduktes wahren soll.

Der Themenpark "Verpackung in der Medizintechnik und Pharmazie" in Halle 3A von neue verpackung ist ein Spannungsbogen über eines der Themen des 21. Jahrhunderts. Auf der Besucherseite richtet sich dieser Themenpark an Führungskräfte ...

