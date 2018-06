Der Dow Jones Industrial geht geschwächt in die neue Handelswoche und dürfte am Montag rund 150 Punkte tiefer notieren als am Freitag. Damit trübt sich das Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster weiter ein. Aber auch der langfristige Aufwärtstrend steht jetzt zur Debatte - an der 200-Tagelinie werden die Weichen gestellt. Von Manfred Ries

