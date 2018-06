Kaum ein Produkt steht für die USA wie eine Harley. Doch nun verlagert der Konzern wohl Teile der Produktion ins Ausland - wegen des Zollstreits.

Harley-Davidson will offenbar Teile seiner Motorradproduktion aus den USA verlagern. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Das Unternehmen will damit die Strafzölle, die die Europäische Union (EU) seit der vergangenen Woche auf verschiedene US-Produkte erhebt, abfedern.

Die Zölle verteuerten jedes Motorrad durchschnittlich um 2200 Dollar, umgerechnet etwa 1890 Euro. Diesen Aufpreis wolle Harley-Davidson nicht an die europäischen Kunden ...

