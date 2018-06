Insgesamt 310 Milliarden US-Dollar wurden 2017 weltweit in den Ausbau regenerativer Kraftwerke investiert. Rund 178 Gigawatt (GW) Leistung wurden im Vorjahr neu installiert, davon 98 GW nur Photovoltaik. Die Bedeutung der Veranstaltung für die Energiebranche unterstrich der prominente Besuch des EU-Vizepräsidenten Maroš Šefcovic, der sich vor Ort mit zahlreichen Industrievertretern zu den EU-Plänen im Bereich Energie ausgetauscht hat.

Mit der Umsetzung des neuen Messekonzepts von The smarter E Europe wurde eine tiefgreifende Entscheidung getroffen, um die Entwicklung der Energiebranche adäquat abbilden zu können. »In der Energiebranche gibt es derzeit zwei große Game Changer: Die Kombination aus erneuerbaren Energien und Speichersystemen sowie aus Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur, die alle Teil eines Ökosystems sind«, so Leonardo Botti, Head of Global Product Management bei ABB. »Wir verzeichnen bei all diesen Lösungen - der Kombination von Solar und Speicher ...

