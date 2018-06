Nach dem Asyltreffen in Brüssel schließt die EU-Kommission die Einrichtung von Sammelzentren außerhalb Europas, zu denen bereits in die EU eingereiste Flüchtlinge zurückgebracht werden, aus. Diese seien weder mit europäischem noch mit internationalem Recht vereinbar, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag. Deshalb hätten die Staats- und Regierungschefs sie bei ihrem Treffen am Sonntag abgelehnt.

Stattdessen stünden noch zwei Varianten für sogenannte Anlandestellen zur Debatte. Zum einen geht es der Sprecherin zufolge um Zentren in nordafrikanischen Küstenstaaten, in die etwa aus Seenot gerettete Flüchtlinge gebracht werden könnten. Die zweite Variante sieht "Anlandestellen" innerhalb der EU für gerettete Flüchtlinge vor, an denen über die Asylberechtigung der Flüchtlinge entschieden wird./wim/DP/she

AXC0168 2018-06-25/14:21