Neue modische und funktionale Trolleys, die auf die Bedürfnisse der urbanen Entdecker abgestimmt sind: - Fünf verschiedene Größen, von Handgepäck bis hin zu großen Koffern - Hochleistungsräder und präziser, verstellbarer Stabgriff - Powerbankoption für vernetzte Reisende - Personalisierung durch Initialen für mehr Individualität



Montblanc lanciert MY4810, eine neue Trolleylinie in fünf verschiedenen Größen. Sie ist perfekt an die Bedürfnisse von urbanen Entdeckern und unerschrockenen Abenteurern angepasst. Auf dem Weg zu neuen Horizonten und Erfahrungen müssen sie sich auf zuverlässige und beständige Begleiter verlassen können, um ihre Reise einfacher zu gestalten. Durch die Kombination von deutscher Mechanik, japanischer Hochleistungstechnologie und italienischem Savoir-faire vereint die MY4810 Trolleylinie Funktionstüchtigkeit, die die meisten anstrengenden Reisen erfordern, mit einem lässigen Stil.



Die Räder mit Kugellager und 360°-Rotation japanischer Herkunft sorgen für eine komfortable und extrem geschmeidige Bewegung, während der flexibel verstellbare Stabgriff deutschen Ursprungs dem Reisenden die Möglichkeit bietet, die Länge des Stabs ganz nach Belieben mit maximaler Präzision einzustellen. Die auf der Grundlage von italienischem Savoir-faire gefertigte neue Gepäckkollektion vereint leichtes Polycarbonat mit eleganten Lederbesätzen, die zu einem modischen urbanen Chic verschmelzen. Ein originelles Rillenmuster auf der Vorderseite erinnert an das unverwechselbare Montblanc "M", während ein separater Ledereinsatz an der Seite des Trolleys mit den Initialen des Besitzers versehen werden kann. Im Innern bieten Reißverschlussfächer, Laptopfächer und weitere Details clevere Verstaumöglichkeiten. Für den allzeit vernetzten Reisenden hält das MY4810 Handgepäck einen spezifischen Platz zum Verstauen einer Powerbank bereit. Jeder Trolley kann durch ein eingelassenes TSA-Schloss gesichert werden.



Ob ein schneller Business-Tagestrip mit dem Pilotenkoffer bzw. dem Handgepäcktrolley oder eine längere Auslandsreise mit den geräumigeren Rollkoffern - die vielseitige und vielfältige MY4810 Collection bietet eine praktische Lösung für jeden Reisenden. Zu den fünf verschiedenen Gepäckstücken gehören ein Pilotenkoffer mit zwei Rädern sowie ein Kabinentrolley mit 4 Rädern mit oder ohne Vordertasche für einen einfachen Zugriff auf persönliche Geräte. Der mittelgroße Trolley klein und der mittelgroße Trolley groß bieten viel Platz für Langstrecken oder größere Reisen.



Ob Städtetour, Wochenendtrip oder lange Geschäftsreise - kühne Reisende können sich mit einem persönlichen und zuverlässigen Begleiter an ihrer Seite auf urbane Entdeckungsreise begeben. Die MY4810 Collection bietet einen modernen Stil, eine außergewöhnliche Robustheit und eine intelligente Funktionalität. Die Reise hat gerade erst begonnen.



Die MY4810 Collection ist Teil von My Montblanc Nightflight, der größten Lederwarenlinie der Maison, die für den modernen Globetrotter geschaffen wurde. Sie bietet 24 brandneue Taschen, 13 neue Brieftaschen und Pocket Accessories sowie 5 Trolleys. Die Hauptmerkmale umfassen:



- die mögliche Personalisierung mit den Initialen des Besitzers - ein einziehbares Namensschild, um persönliche Daten gut zu verstecken und gleichzeitig jederzeit darauf zugreifen zu können - ein Schlüsselband mit Haken für das sichere Verstauen von Schlüsseln am richtigen Ort, um sie bei Bedarf nicht suchen zu müssen - viele Fächer innen und außen, darunter eines mit der Montblanc Shield Technologie (Futter mit RFID-Blocker) für einen erhöhten Schutz gegen unbefugtes Lesen, Kopieren und/oder Manipulieren Ihrer persönlichen Daten - ein abnehmbares und austauschbares Etui an einigen Taschen, das auch separat als kleine Collegemappe verwendet werden kann. Die austauschbaren Lederetuis sind in schwarzem Glattleder oder in Saffianleder mit grauem Camouflage-Muster erhältlich. - einen innovativen magnetischen Schnappverschluss an einigen Taschen, um diese mit nur einer Hand einfach öffnen und verschließen zu können.



