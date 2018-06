Beitrag von Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank. Nach wie vor hat die Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen Mängel. Letztendlich hilft den Firmen nur eines: einmal über den Tellerrand zu schauen.

Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass die EU eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Banken auf der einen und kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), die Kredite bei den Geldinstituten anfragen, auf der anderen Seite gefordert hat. Fast genau so lange ist es her, dass Verbände der Kreditwirtschaft entsprechende Prinzipien vereinbart haben, unter anderem auch, dass die Banken den Unternehmen ein Feedback darüber geben sollen, warum sie einen Kredit verwehren.

Es mag vielleicht noch etwas zu früh sein für ein definitives Fazit, nichtsdestotrotz lässt sich schon jetzt sagen, dass dieses Prinzip bislang nicht den erwünschten Effekt gehabt hat - und dass sein Sinn auch grundsätzlich hinterfragt werden muss.

Medaille mit zwei Seiten

So ist deutlich geworden, dass die Kommunikation besser sein könnte. KMU-Berater fordern jedenfalls mehr Aktivitäten von den Banken. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille.

Schließlich wäre auch eine ausführlichere Info über eine Ablehnung nur bedingt hilfreich für das betroffene Unternehmen und damit in keinem Fall die Lösung des Problems. Oder wären Sie etwa mit einem Besuch bei Ihrem Hausarzt zufrieden, wenn Ihnen dieser die Diagnose stellen, Ihnen aber kein Rezept mitgeben würde? Oder würde ...

