windeln.de 0.85% dhistosResearch (40000): Ich befinde mich als Stimmrechtsvertreter und Berichtsschreiber auf der HV von windeln.de. Gestartet ist das Unternehmen vor knapp 3 Jahren an die Börse bei einem Ausgabepreis in Höhe von 18,50 Euro. Heute steht der Aktienkurs bei rund 1,5 Euro und die Liquidität ist knapp. Aber es gibt einige Punkte, die mich positiv stimmen. 1. Vorstandswechsel: Gründer verlassen das Unternehmen und Herr Peukert, Manager von Amazon wird CEO. In diesem Zuge wurden nun auch sehr viele Abschreibungen in das erste Quartal gepackt. 2. Zusammensetzung Aufsichtsrat: Die meisten der Großaktionäre sind im AR vertreten. Zudem ist Anfang des Jahres eine Gruppe von Investoren rund um Herrn Jakoplitsch neu eingestiegen. Er wird...

