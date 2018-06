Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-25 / 14:21 Kommentar: Deutsche Bahn verzichtet auf Bewerbungsschreiben - Ein längst überfälliger Schritt Ab Herbst diesen Jahres möchte die Deutsche Bahn auf Bewerbungsanschreiben verzichten. Künftige Auszubildende sollen nur noch ihren Lebenslauf sowie Zeugnisse online einreichen. Dazu Melikshah Ünver, Headhunting-Experte sowie Gründer und CEO der digitalen Recruitment Plattform Taledo: "Ein längst überfälliger Schritt - der nun auch viele Nachahmer finden dürfte. Der traditionelle Bewerbungsprozess in Deutschland ist völlig veraltet und überholt. Der Markt arbeitet wie vor 20 Jahren, obwohl er sich in letzten fünf Jahren rapide verändert hat. Für jedes Jobinserat ein individuelles Anschreiben anzufertigen, kostet nicht nur die Bewerber viel Zeit. Auch für Unternehmen ist das klassische Prozedere vor allem kostspielig und ineffizient. Wir sehen seit einiger Zeit eine Abkehr vom Bewerbungsschreiben hin zum intelligenten Matching-Verfahren. Hierbei werden die Fähigkeiten der Kandidaten mit klar beschriebenen Jobpositionen verglichen und zusammengebracht. In Zeiten weitgehender Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel muss das Recruitment effizienter werden - die Lösungen sind da, nun muss auch ein Umdenken in den HR-Abteilungen dieses Landes einsetzen." Melikshah Ünver ist Experte für Recruitmentfragen, arbeitete als Management Consultant bei der Boston Consulting Group, leitete bei der HitFox Group die HR- und Recruitment-Prozesse, und gründete 2015 sein erstes eigenes Recruitment-Unternehmen. ??Das Berliner Unternehmen Taledo digitalisiert Personalvermittlung und verbindet auf seiner Plattform innovative Unternehmen mit Top-Fachkräften aus IT, digitaler Wirtschaft sowie Sales und Marketing. Kandidaten können innerhalb weniger Minuten ein Profil auf der Plattform anlegen, ihren Lebenslauf samt Gehaltsvorstellungen hochladen und werden mit passenden Firmen verbunden. Über Taledo ??Das Berliner Unternehmen Taledo (www.taledo.com [1]) digitalisiert das Headhunting und verbindet auf seiner Recruitment-Plattform innovative Unternehmen mit Top-Fachkräften aus IT, digitaler Wirtschaft und Sales & Marketing. ?Seit einem Jahr nutzten 700 Unternehmen die Plattform. Abgerechnet wird nur bei erfolgreicher Vermittlung. Das Unternehmen beschäftigt über 35 Mitarbeiter am Standort Berlin. Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | Tel: +49 30 2759597312 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Taledo GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698447 2018-06-25 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a36ac4e1583a4df50113101d39f5cffb&application_id=698447&site_id=vwd&application_name=news

