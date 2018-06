Die europäische Währung genießt am Montag ein gestiegenes Kaufinteresse und so steigt der EUR/USD zum neuen Mehrtageshoch in die Nähe der 1,1700. EUR/USD schaut auf Risikotrends, USD Die erneute Schwäche gegenüber dem Greenback erlaubt es dem Paar auf ein Niveau zu steigen, wo wir es seit der EZB Sitzung nicht gesehen haben und so findet der Handel ...

