Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass die Abwärtsbewegung des Paares Spielraum in Richtung 125,75 hat. EUR/JPY Technische Analyse "Der EUR/JPY erholte sich am Freitag, aber dies reichte nicht aus um den 55-Tage-MA von 130,07 und die 2018 Abwärtstrendlinie von 130,37 zu durchbrechen. In dieser Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...