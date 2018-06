Unternehmen suchen Fachkräfte, der heimische Arbeitsmarkt hat zu wenige - es könnte so gut zusammenpassen, dass Deutschland Arbeitnehmer aus aller Welt anzieht. Welche Probleme bevorstehen, zeigt eine Studie.

Obwohl in Berlin derzeit kein Thema so umstritten ist wie die Einwanderungspolitik der Bundeskanzlerin, dürften sich die Streithähne in einem Punkt einig sein: Der deutsche Arbeitsmarkt braucht Zuwanderung. Ohne sie wird Deutschland langfristig nicht in der Lage sein Wachstum und Wohlstand zu erhalten. Schon heute gibt es zum Beispiel in der Pflege und im Handwerk zu wenige Fachkräfte. Unternehmen in der Provinz finden für so manche Stelle keine geeigneten Bewerber.

Umso mehr Grund zur Freude liefert eine neue Befragung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) und der Onlinestellenbörse Stepstone. Sie haben weltweit 366.000 Menschen gefragt, in welchen Staaten sie gerne arbeiten würden. Und siehe da, Deutschland ist bei ausländischen Arbeitnehmern so beliebt wie kaum ein anderes Land. Nur die USA liegen im Kampf um Arbeitskräfte vor der Bundesrepublik.

Etwa jeder vierte Studienteilnehmer kann sich demnach vorstellen, hierzulande zu arbeiten. "Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und die guten Arbeitsbedingungen sind weltweit ...

