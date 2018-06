Die Vergeltungszölle zeigen Wirkung: Der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson wird seine Produktion für den europäischen Markt aus den USA ins Ausland verlagern.

Harley-Davidson wird wegen der EU-Vergeltungszölle auf amerikanische Waren einen Teil seiner Produktion aus den USA verlagern. Dadurch soll eine Preiserhöhung für Kunden in Europa vermieden werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Anhebung der EU-Zölle von bisher 6 auf 31 Prozent mache ein Motorrad von Harley-Davidson in Europa im Schnitt um 2200 Dollar teurer. Bis ...

