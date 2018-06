Der USD/CHF gab seine Dynamik am Tageshoch von 0,9890 auf und aktuell findet der Handel am 1,5-Wochentiefs statt. Das Paar verlängert sein Scheitern der letzten Woche an der 0,9985/90 und hinzu kommen einige andere Faktoren, welche den Kurs den 3. Tag in Folge fallen lassen. Die eskalierende Handelsrhetorik belastet die Stimmung der Anleger zum Beginn ...

