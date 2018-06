(shareribs.com) London 25.06.18 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Während die OPEC eine Ausweitung der Förderung beschlossen hat, sorgen Produktionsausfälle in Kanada für Unterstützung in den USA. Am Freitag sorgte die Ankündigung der OPEC, die Ölförderung zu steigern, für eine Rally bei Brent- und WTI-Rohöl. Die vereinbarte Steigerung fiel weniger drastisch aus, als einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...