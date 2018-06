Frankfurt (ots) - Canopy Growth (TSX:WEED), weltweit größter Hersteller von medizinischem Cannabis, und seine Tochtergesellschaften expandieren in Europa in den Bereichen Produktion und Vertrieb.



Erster europäischer Versand



Mit dem ersten Transfer von medizinischem Cannabis von der deutschen Tochtergesellschaft Spektrum Cannabis an ihre tschechische Schwestergesellschaft Spectrum Cannabis Czech (ehemals "Annabis Medical") geht Canopy Growth einen wichtigen Schritt in Richtung Erweiterung seiner europäischen Vertriebskapazitäten. Beide Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften des kanadischen Weltmarktführers. Der Transfer nur zwei Monate nach der Übernahme von Annabis Medical zeigt den Willen, neue Märkte wie die Tschechische Republik schnell zu bedienen und die Rolle als führender Cannabisproduzent in Europa bei Ärzten und Apothekern zu festigen.



Europäische Produktion rückt näher



Ein bedeutender Schritt ist der erfolgreiche Versand von Cannabis-Stecklingen des spanischen Partners "Alcaliber SA" an die dänische Tochtergesellschaft "Spectrum Cannabis Denmark". Hierdurch kann der Export von Kanada nach Europa in Kürze verringert und durch eigene europäische Produktion nach GMP-Richtlinien ersetzt werden. Von zuverlässigen regionalen Quellen profitieren insbesondere Patienten und Behörden.



Canopy Growth verfolgt damit seine bewährte Strategie, frühzeitig in strategisch wichtige Standorte - wie schon in Deutschland und Italien - zu investieren. Der Kern der Europastrategie ist, nachhaltige regionale Produktionskapazitäten aufzubauen, um die lokale Nachfrage zu decken.



Strategisches Wachstum in ganz Europa



"Wir wollen der führende Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa sein, indem wir unsere kanadische Expertise in den europäischen Märkten einbringen", sagt Mark Zekulin, President von Canopy Growth. Über seine europäischen Aktivitäten hinaus ist Spectrum Cannabis in Australien, Südafrika, Südamerika und Kanada tätig.



Spektrum Cannabis



Die Spektrum Cannabis GmbH ist die Tochter des börsennotierten Unternehmens Canopy Growth und als Importeur, Hersteller und Großhändler von medizinischen Cannabisprodukten lizensiert und GMP-zertifiziert. www.spektrum-cannabis.de



Canopy Growth



Canopy Growth ist ein weltweit führendes Cannabisunternehmen, das verschiedene Marken und Sorten von medizinischem Cannabis produziert, in derzeit zehn lizenzierten Produktionsstätten mit einer Produktionsfläche von über 2,4 Mio. m². www.canopygrowth.com



