Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, egal, ob man sich nun für Fußball interessiert oder nicht: In diesen Tagen ist es praktisch unmöglich, dem Trubel um die WM in Russland zu entgehen. Genauso allgegenwärtig sind derzeit auch viele der 25 Champions aus dem BCDI-Aktienfonds (WKN A2AQJY). Das beginnt schon in der Früh nach dem Aufstehen: Bei der Morgentoilette kommen oft...

Den vollständigen Artikel lesen ...