Heidi hat es geschafft: Das Musterhaus von Regnauer Hausbau ist in der Kategorie Newcomer für den Deutschen Musterhauspreis 2018 nominiert worden.



Das Regnauer Musterhaus Heidi im Bauzentrum Poing verbindet die Gemütlichkeit und Ruhe eines Holzhauses mit der zukunfts-weisenden Ausstattung und Technik wegweisender Architektur. Als gesunde Basis setzt der Neubau auf Passivhausstandard mit Luft-/Luft-Wärmepumpe und integrierter Trinkwasserwärmepumpe sowie Photovoltaik-Solarsystem und Smart-Home-Steuerung. Für wohngesunden Charme sorgen nicht nur die Holz-Vital-Bauweise mit Lärchenholzschalung, sondern auch clevere Details wie ein Wellness-Bad mit Privatsauna, ein Kaminofen, eine handgefertigte Holzküche und eine Terrasse mit Pizzaofen und aus Baumstäm-men gezimmerter Pergola.



Für den vom bundesweit größten Hausbau-Portal Musterhaus.net verliehenen Musterhauspreis wurden in diesem Jahr die 36 besten Ausstellungshäuser renommierter Hersteller ausgewählt. Sie stehen auf der Seite des Hausbauportals in den Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer per Online-Voting zur Wahl. Abstimmen kann jeder, der sich für den Hausbau und schöne Häuser interessiert. Zu gewinnen gibt es Preise vom iPad über einen SmartTV bis hin zum Heimkinosystem.



Link zum Onlinevoting: (ext. Link) https://www.musterhaus.net/musterhauspreis



