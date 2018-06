FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Technologiekonzern General Electric (GE) hat eine Lösung für sein Geschäft mit Stromerzeugern gefunden. Für 3,25 Milliarden US-Dollar kauft die Beteiligungsgesellschaft Advent International die GE-Sparte Distributed Power, wie der Finanzinvestor mitteilte.

Die Transaktion umfasst die Produktlinien Jenbacher und Waukesha der Distributed-Power-Sparte sowie Produktionsstandorte in Österreich, Kanada und den USA. Die GE-Sparte ist ein Anbieter von Kolbengasmotoren, Energieanlagen und Dienstleistungen mit Fokus auf Stromerzeugung und Gasverdichtung nahe bzw. an der Verwendungsstelle. Mit rund 3.000 Mitarbeitern und drei Hauptstandorten in Österreich, den USA und Kanada hat Distributed Power mehr als 48.000 Gasmotoren an Kunden in aller Welt geliefert und vergangenes Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar erzielt.

Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2018 erwartet.

GE-Chef John Flannery will den schlingernden Technologiekonzern verschlanken und bis Ende 2019 Unternehmensteile im Wert von 20 Milliarden Dollar verkaufen. Vergangenen Monat stieß der Manager in einem komplexen Deal bereits das Eisenbahngeschäft für 11 Milliarden Dollar ab.

Jenbacher kam 2003 in den Besitz von GE, Waukesha wurde zusammen mit dem Ölfeldausrüster Dresser im Jahr 2010 in den US-Konzern eingegliedert.

