BERLIN (DOW Jones)--Die SPD will nicht zwischen den zerrütteten Schwesterparteien CDU und CSU vermitteln. Das kündigte SPD-Chefin Andrea Nahles am Tag vor der Sitzung des Koalitionsausschuss an. "Die Probleme zwischen CDU und CSU können wir nicht lösen. Die müssen sie selber lösen", sagte Nahles in Berlin. Sie verlangte von den Unionsparteien, im tiefgehenden Streit um Grenzkontrollen und Abweisungen von Flüchtlingen an der Grenze zu einer vernünftigen Politik zurückzukehren.

"So wie das in den letzten Wochen gegangen ist, werden wir das nicht akzeptieren", betonte Nahles. Sie warf der CSU vor, das Klima innerhalb der großen Koalition zu vergiften. "Es ist ganz schlechter Stil, wenn man mit Ultimaten arbeitet, insbesondere gegenüber der eigenen Schwesterpartei." Die SPD, so ihre Vorsitzende, werde auf keinen Fall Zurückweisungen von bereits in anderen EU-Ländern registrierten Flüchtlingen mittragen. Die Frage, was die Genossen täten, sollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Kontrollen dennoch anweisen, ließ Nahles offen. "Da sind wir noch nicht", meinte sie.

Am Dienstagabend kommen die Führungsspitzen von SPD, CDU und CSU zum Krisengespräch zusammen. Über das Wochenende haben sich die Fronten innerhalb der Union verhärtet. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) konnte von dem europäischen Vor-Gipfel nichts Zählbares zur Begrenzung der Zuwanderung mitbringen. Die CSU gibt sich weiter entschlossen, die Grenzkontrollen zu verschärfen. Nahles hängte die Erwartungen an die Runde tief. "Konkrete Ergebnisse erwarte ich nicht", sagte sie.

Zum Wochenauftakt kam überraschend ein neuer Konflikt dazu. Die CDU stellte sich gegen einen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Seehofer erreichten Kompromiss zum Baukindergeld. Der Finanzminister plant wegen der im Koalitionsvertrag auf 2 Milliarden Euro begrenzten Mittel ein Förderlimit von Wohneigentum bei 120 Quadratmetern Grundfläche. Nach Angaben aus seinem Ministerium hat sich Scholz darüber auch mit Seehofer verständigt.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer blockierte hingegen nach einer Sitzung des Präsidiums. Das Präsidium habe "ganz eindeutig" klargemacht, "dass es für uns keine Begrenzung der Quadratmeterzahl geben kann", sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin.

June 25, 2018 09:50 ET (13:50 GMT)

