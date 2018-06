Dow Jones - Bye, bye General Electric!

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average konnte sich am Freitag nach den Vortagesverlusten wieder kräftig erholen und stieg in den Bereich um 24.665 Punkte. Zum Wochenstart zeichnet sich allerdings erneut eine schwache Eröffnung ab: Der Dow wird zur Eröffnung 150 Punkte unter dem Schlusskursniveau vom Freitag getaxt.

General Electric hat heute seinen letzten Tag im Dow Jones. Das Gründungsmitglied des Dow wird ab morgen durch die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens ersetzt.

Nach der sich abzeichnenden schwachen Eröffnung ist zunächst mit Avancen der Bullen in Richtung des Schlusskursniveaus vom Freitag zu rechnen. Der Index wurde nach jeweils schwachen Eröffnungen in den vergangenen Tagen regelmäßig wieder gekauft. So lange den Bullen allerdings kein entscheidender Ausbruch über 24.650/80 Punkte gelingt, bleibt das kurz- und mittelfristige Chartbild im Dow weiter bärisch. Hier ist demnächst ein Test der Unterstützung im Bereich 24.200 bis 24.300 Punkte denkbar.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2018 - 22.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 22.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 32,52 20.650,00 6,42 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 23,95 21.650,00 8,71 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.06.2018; 15:08 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 35,74 28.550,00 5,92 29.06.2018 DowJones Index HW9FND 19,22 26.650,00 10,95 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.06.2018; 15:08 Uhr

