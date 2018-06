Sie sind die Türsteher des Kapitals: Die US-Marktführer in Sachen Aktien-Indizes, MSCI und S&P, entscheiden maßgeblich mit, welche Papiere Anleger im Depot haben - und welche nicht. Wie das Geschäft läuft und wie Anleger profitieren.

Argentiniens Regierung weiß offenbar genau, mit welchen Mächten der Finanzwelt sie sich gut stellen muss. Mitte Mai fliegt Schatzminister Luis Caputo in diskreter Mission nach New York. Das Ziel des heutigen Notenbankpräsidenten: Die Zentrale des Indexgiganten MSCI, in den obersten Stockwerken eines Wolkenkratzers, gleich neben der Gedenkstätte für das zerstörte World Trade Center. Hier steht für den 53-jährigen Ex-Manager der Deutschen Bank und sein verschuldetes Land viel auf dem Spiel: Der weltgrößte Indexanbieter entscheidet, ob er Aktien argentinischer Unternehmen in seinen populären Index der Schwellenländer befördert.

Indexanbieter betreiben einerseits ein triviales Geschäft: Sie packen Aktien oder Anleihen in virtuelle Körbe, geben den gebündelten Papieren einen Markennamen und verkaufen die Daten über das Auf und Ab der Wertpapierpakete an Vermögensverwalter und Fondsmanager. Doch eben dadurch bewegen sie andererseits Milliarden: anhand von Kriterien, die sie nicht komplett offenlegen müssen und nach Entscheidungen, die ihnen teils freistehen. Erweist etwa Marktführer MSCI einem Unternehmen seine Gunst und nimmt dessen Aktie in den Index auf, müssen börsennotierte Indexfonds (ETFs), die den Index abbilden, die Aktie kaufen. Der "Aufstieg" in einen Index ist daher für börsennotierte Firmen buchstäblich von kapitaler Bedeutung.

Auch klassische Fondsmanager orientieren sich an den Indizes. Ihr Erfolg wird daran gemessen, ob sie besser abschneiden als der Index - als ihre "Benchmark", wie es im Fachjargon heißt. Das steigert noch einmal die Marktmacht der stillen Giganten, zu denen neben MSCI vor allem S&P Global zählt mit seinem Dow Jones. Allein die Schwellenländerindizes von MSCI sind Referenzpunkte für Portfolios mit einem Volumen von 1700 Milliarden Dollar. Nach einer Schätzung der Bank JP Morgan könnten nach einer Hochstufung Argentiniens auf einen Schlag bis zu 5,5 Milliarden Dollar in argentinische Aktien und Anleihen fließen - Kapital, das die Wirtschaft des klammen Andenstaats dringend braucht.

Anfang Juni stieg China in den MSCI-Index der Schwellenländer auf. Mit der Folge, dass in gut 230 chinesische Aktien binnen zehn Jahren 600 Milliarden Dollar fließen werden, schätzt die Bank HSBC. Und das ist noch nicht alles. "Der Schritt wird auch der chinesischen Währung helfen, internationaler zu werden", hofft Chen Han, Chef der deutsch-chinesischen Börse Ceinex. Kein Wunder also, dass Politiker wie Caputo bei MSCI antichambrieren: Die Indexbauer zählen zu den Herrschern des Kapitals. Sie bestimmen entscheidend mit, welche Weltregionen auf einen Boom und welche Unternehmen auf frisches Kapital hoffen können. Sie entscheiden vor, was bei Anlegern ins Depot kommt - und sie lassen sich ihre Machtposition gut bezahlen.

Welche Rolle die Indexfonds spielen

Stark getrieben wird das Geschäft der Indexanbieter durch den Boom der ETFs: Fonds, die einen Index abbilden, nichts weiter. ETFs stecken das Geld der Anleger in alle Aktien aus einem Index und zahlen für dessen Nutzung Lizenzgebühren. Für den Sparer ist das deshalb ein gutes Geschäft, weil sie keinen aktiven Fondsmanager bezahlen müssen - und ihre Gebühren entsprechend gering sind. Allerdings "verstärkt das passive Investieren das Herdenverhalten", warnt Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank: "Eine Gefahr für die Finanzstabilität."

Zumal Marktführer MSCI dadurch gewissermaßen mit Blackrock, dem weltgrößten Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, verheiratet ist. "US-Unternehmen dominieren den gesamten Indexmarkt", sagt Eric Wiegand von der deutschen Fondsgesellschaft DWS. Europäische Anbieter haben es deshalb schwerer. Wiegands Anleger verlangen, dass seine Fonds die Indizes von MSCI akribisch nachbilden, dass ihr Geld dem Markt praktisch willenlos folgt: "Wir sind Treuhänder", so Wiegand "und setzen nur um, was der Kunde von uns verlangt."

Wiegand lehnt sich entspannt in seinem Bürostuhl zurück. Der Manager ist oberster Stratege für das ETF-Geschäft der DWS, er ist verantwortlich dafür, dass in den Depots der Anleger exakt das liegt, was auf dem ETF draufsteht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...