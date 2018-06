Mehr in der neuen Sendung SchrangTV: In diesem zeitlichen Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Bilderbergerkonferenz vor zwei Wochen tagte. Kaum einer erinnert sich noch daran. Dort trafen sich, wie jedes Jahr, die wahren Strippenzieher, um den Politmarionetten ihr Drehbuch zu überreichen. Da dort die führenden Medienvertreter ebenfalls anwesend sind, wurde sicherlich auch in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...