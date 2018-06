Köln (ots) -



Für viele Maus-Fans stehen die Sommerferien kurz bevor und auch die Maus muss mal raus. Zusammen mit ihren Freunden präsentiert die Maus die besten Urlaubsgeschichten und Lieder aus Deutschlands beliebter Kindersendung. Mit dabei: Rico und Oskar, die Freunde aus der Ringelgasse 19, Shaun das Schaf, der kleine Maulwurf und natürlich Maus, Elefant und Ente. Ab 6. Juli ist "Urlaub mit der Maus" als DVD im Handel und als Video-on-Demand erhältlich.



Unter dem Label Release Company veröffentlicht die WDR mediagroup in regelmäßigen Abständen DVDs mit Ausschnitten aus der "Sendung mit der Maus" zu bestimmten Themenschwerpunkten. Der Vertrieb erfolgt über die Universum Film GmbH. Die Release Company lizenziert die Inhalte darüber hinaus auch an Video-on-Demand-Plattformen wie iTunes, Maxdome, Amazon und Google Play. Damit ist die Maus auch neben der linearen Ausstrahlung* eine stark nachgefragte und beliebte Contentmarke. Mehr als 300 erfolgreiche Lizenzprodukte aus unterschiedlichsten Produktkategorien runden das Angebot für Fans ab.



Die "Sendung mit der Maus" vereint witzigen und kultigen Zeichentrick mit ebenso unterhaltsamer Wissensvermittlung. Aktuell läuft sie jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr im KiKA sowie als Wiederholung im WDR und bei anderen Sendern des ARD-Verbunds. Mit insgesamt etwa zwei Millionen Zuschauern pro Woche und weit über 100 nationalen und internationalen Preisen ist das hochwertige Format einzigartig erfolgreich unter den Kindersendungen im deutschen Fernsehen.



*rund 65 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 5-Jährigen laut AGF/GfK-Fernsehforschung



