Die ersten Wochen entscheiden darüber, ob ein neuer Mitarbeiter sich wohlfühlt und bleibt. Feedback, Einarbeitung und Freundlichkeit gehören zu einem gelungenen Start - sind aber oft nur Theorie, zeigt eine Studie.

Ein neuer Job ist oft mit Freude auf Neues, aber auch mit einer großen Portion Ungewissheit verbunden. Selten wissen neue Mitarbeiter, was sie wirklich erwartet, welche Aufgaben sie genau haben und vor allem, welche ungeschriebenen Gesetze es in der neuen Firma zu beachten gibt. Feedback, Gelassenheit und klar formulierte Erwartungen wünschen sich Mitarbeiter in den ersten Wochen am meisten. Eine Befragung des Recruiting-Softwareanbieters Softgarden unter 2500 Bewerbern ergibt nun jedoch, dass Erwartungen und Realität weit auseinanderliegen.

So gaben 80 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich von ihrem Chef klar formulierte Erwartungen wünschen. Sollten die Teilnehmer an die ersten 100 Tage in ihrem aktuellen Job zurückdenken, wurde dieser Wunsch nur in 46 Prozent der Jobs zur vollen Zufriedenheit erfüllt.

"Herzlich willkommen, hier ist dein Office, hier ist dein Team. Ich wünsche dir alles Gute" - und Tschüss! Von diesem Start in seinen neuen Job berichtet ein Teilnehmer der Umfrage. Gab es doch einmal eine Frage an den Chef, kam zurück: "Du bist der Manager, lass dir etwas einfallen."

