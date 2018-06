Für die SPD-Chefin ist derzeit nicht erkennbar, ob CDU und CSU überhaupt noch in einer Regierung zusammenarbeiten wollen. Der Koalitionsausschuss soll das klären.

SPD-Chefin Andrea Nahles zweifelt an der Regierungsfähigkeit von CDU und CSU. "Für mich ist im Moment nicht erkennbar, ob beide in der Lage und willens sind, noch weiter in der Regierung konstruktiv zusammenzuarbeiten", sagte Nahles am Montag nach Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin. Das müsse geklärt werden.

Der Koalitionsausschuss solle sich daher am Dienstagabend mit den strittigen Themen beschäftigen. "Das ist eine Frage, die in der gesamten Regierung ...

