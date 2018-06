Hannover (www.anleihencheck.de) - Zusätzlich zu den zunehmenden handelspolitischen Verspannungen bewegt am aktuellen Rand ein Interview mit dem EZB-Chefvolkswirt Peter Praet die Märkte, so die Analysten der Nord LB.Dieser habe nochmals betont, dass das Kaufprogramm der Notenbank im Dezember keinesfalls zu Ende sein müsse, immerhin wären es ja noch sechs Monate bis dahin. Er habe zudem unterstrichen, dass die Zinsen so lange auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, bis sich die Inflationserwartungen nicht nachhaltig gebessert hätten. Damit habe er noch einmal unterstrichen, dass sich die EZB alle Optionen offen halte. Die Geldmarktsätze würden am aktuellen Rand niedriger notieren. Sowohl der EONIA, als auch beispielsweise der 3M-Euribor würden leicht nachgeben. ...

