Auch Amazon litt am Montag unter der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten. Dennoch meinen Chartanalysten, dass die Situation deutlich besser sei als für viele Konkurrenten an den Finanzmärkten. Denn die Aktie gab mit etwa 3 % nicht so viel nach wie der Gesamtmarkt. Zudem hat sich am zugrundeliegenden Aufwärtstrend nichts geändert.

Im Detail: Die Aktie hat in den zurückliegenden Handelssitzungen seit Ende April ausgehend von etwa 1.200 Euro ungefähr 25 % aufgesattelt. Gewinnmitnahmen ... (Frank Holbaum)

