Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montag von Konjunkturdaten aus Deutschland profitiert. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1686 US-Dollar. In der Spitze war der Eurokurs bis auf 1,1702 Dollar gestiegen. Am Morgen hatte er noch zeitweise bei 1,1629 Dollar notiert.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart um beinahe einen halben Rappen zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Montag-Nachmittag 1,1550 Fr. Der US-Dollar veränderte sich zum Franken kaum. Er geht am Nachmittag bei 0,9883 Franken um.

Das vom Ifo Institut erhobene Geschäftsklima hatte sich im Juni zwar etwas eingetrübt. Der Rückgang war jedoch erwartet worden. "Das hätte schlimmer kommen können", ...

