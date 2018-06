Die Fachmesse Energy Storage Europe lockte im März rund 170 Aussteller und 4?500 Besucher aus 61 Ländern nach Düsseldorf (Bild?1).

Das Produktspektrum reichte von Wechselrichtern, Energiemanagementsystemen, Power-to-Gas- und Automatisierungslösungen über Heim-, Gewerbe- und Industriespeicher bis hin zu schlüsselfertigen Systemen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Flexible Systeme vom Newcomer Commeo

Zu den Newcomern auf dem Messegelände zählte die Commeo GmbH aus Wallenhorst bei Osnabrück. Das Unternehmen wurde vor vier Jahren gegründet und hat im eigenen Labor einen Batteriespeicher und ein Batteriemanagementsystem entwickelt. Im August dieses Jahres bringt Commeo seine Speicherblöcke, Gestelle und Container auf den Markt. Überzeugen will der Hersteller vor allem mit seiner Flexibilität. »Wir bieten keine Standardsysteme, sondern individuelle Lösungen an«, erklärt Project Engineer David Pier und ergänzt: »Unsere 1,4?kWh-Blöcke kann man einzeln installieren oder tausend Stück zusammenstecken.« Dabei lassen sich die Blöcke sowohl in Serie als auch parallel verschalten.

Die Gestelle (Energy Storage Racks) sind mit einer Kapazität von bis zu 84?kWh verfügbar und lassen sich parallel in Containern verschalten, was Kapazitäten bis zu mehreren MWh ermöglicht (Bild?2). Commeo bietet die Container entweder schlüsselfertig mit Netzanbindung oder als Batteriespeicher an. »Wir legen Wert auf Multi-Use«, sagt Pier. So können die Speichersysteme nicht nur den Eigenverbrauch optimieren, sondern auch Lasten kappen, für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sorgen, Netzdienstleistungen zur Verfügung stellen und Elektrofahrzeuge laden.

Zusatzfunktionen für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie

Auf Modularität und Mehrfachnutzung setzt auch die Fenecon GmbH aus dem bayerischen Deggendorf. Das Unternehmen hat auf der Energy Storage seine Serie Commercial 50 präsentiert (Bild?3). Das neu entwickelte Batteriespeichersystem mit Zellen aus Lithium-Eisenphosphat startet in der kleinsten Konfiguration mit 50?kW Leistung und 50?kWh Kapazität und löst die Vorgängerserie Commercial 40-40 ab. Die Leistung und die Kapazität lassen sich in 50?kW bzw. 50?kWh-Schritten bis zu 1?MW bzw. 1?MWh ausbauen. Beim Wechselrichter setzt das Unternehmen auf das neue Gerät von KACO new energy (s.u.). Für Outdooranwendungen bietet Fenecon Container an.

Der Systemintegrator zielt mit der neuen Serie auf landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Kombinationen mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Für das Energiemanagement verwendet Fenecon das Open-Source-System OpenEMS, das den Eigenverbrauch optimieren, Lastspitzen kappen, Elektrofahrzeuge laden, Regelleistung und Netzdienstleistungen zur Verfügung stellen kann.

Bilder 2 bis 4

Gekoppelte Systeme für die Nachrüstung

Die E3/DC GmbH aus Osnabrück verkaufte bisher ausschließlich DC-gekoppelte Speichersysteme. Bei diesem Konzept fließt der Gleichstrom von der PV-Anlage zum Speicher und wird dann von einem speziellen Hybridwechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und ins Netz gespeist. Wird der Speicher nachträglich installiert, muss der Solarwechselrichter ausgetauscht werden.

»Mit dem Auslaufen der Einspeisevergütung wird das Thema Nachrüstung ab 2021 immer wichtiger«, erklärt E3/DC-Vertriebsleiterin Nadine Schubert. Auf der Energy Storage in Düsseldorf stellte das Unternehmen daher erstmals seine AC-gekoppelten Speichersysteme Quattroporte Uno, Due und Linea vor, bei denen der von der Solarstromanlage erzeugte Gleichstrom direkt in Wechselstrom transformiert wird (Bild?4).

Die sieben Geräte sind je nach Ausführung ein-, zwei- oder dreiphasig und dank des modularen Aufbaus mit Leistungen von 1,5?kW (Uno), 3?kW und 4,5?kW (Due) sowie 9?kW und 13,5?kW (Linea) sowie Kapazitäten von 6,5?kWh bis 78?kWh erhältlich. Sämtliche Modelle lassen sich jederzeit beliebig erweitern und können ausgewählte Verbraucher mit Notstrom versorgen. Über die E3/DC-Wallbox lassen sich Elektrofahrzeuge laden.

Ebenfalls zur Jahresmitte bringt das Unternehmen sein bisher leistungsstärkstes DC-gekoppeltes Speichersystem S10 E Pro auf den Markt (Bild?5). Es hat eine Kapazität von 13?kWh, kann überschüssigen ...

