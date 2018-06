In New York sind die Aktienanleger am Montag wie auch in Europa auf Tauchstation gegangen. Der Handelsstreit wirkt sich weiter negativ aus.

Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je etwa ein halbes Prozent, der Nasdaq gab 0,8 Prozent nach. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt das US-Finanzministerium Einschränkungen für chinesische Investitionen in US-Technologiefirmen.

"Das wäre eine weitere Eskalation des Streits, der bald auch die Weltwirtschaft erreichen könnte", sagte ...

