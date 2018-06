Die Kurse der österreichischen Staatsanleihen haben am Freitagnachmittag wenig Veränderungen gezeigt. Wie am Vormittag gab es ein leichtes Plus bei der 30-jährigen sowie bei der 10-jährigen Benchmarkanleihe zu beobachten.Bei den Konjunkturdaten am Vormittag fiel der deutsche Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...