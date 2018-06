Das britische Unternehmen baut derzeit in Brandenburg an der Havel eine Pilotfertigung auf. Es will dort hocheffiziente Tandem-Solarzellen in die Massenfertigung bringen, die Perowskit- und Silizium-Technologie vereinen..Oxford Photovoltaics (PV) hat auf einer ein Quadratzentimeter großen Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle einen Wirkungsgrad von 27,3 Prozent erreicht. Damit sei der bisherige Weltrekordwert von 26,7 Prozent für eine einfache Junktion-Silizium-Solarzelle übertroffen worden, teilte das britische Unternehmen am Montag mit. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE habe ...

