Akquisition führt zu einzigartig robuster Blockchain-angetriebener Plattform für den institutionellen Handel von digitalen Vermögenswerten

OTC Exchange Network, Inc. ("OTCXN"), ein Blockchain-angetriebenes Kapitalmarktinfrastruktur-Unternehmen, meldete heute, dass es Ogg Trading, LLC ("Ogg Trading"), einen Anbieter von modernster Technologie für den institutionellen Handel, aufgekauft habe. Die Transaktion wurde am 18. Juni 2018 abgeschlossen.

Die Akquisition schafft ein einzigartiges und mächtiges Netzwerk zum Handel von digitalen Vermögenswerten, das ausgelegt ist, um eine steigende Anzahl von institutionellen Spitzenkunden zu bedienen. OTCXN ging aus der Transaktion mit unübertroffenen Blockchain-angetriebenen Handelskapazitäten hervor, die institutionellen Händlern Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Compliance und Geschwindigkeit bieten. OTCXN versorgt Marktteilnehmer mit messbar niedrigen Finanzrisikoniveaus, hohen Sicherheitsgraden und demonstrierbarer kryptografischer Beweisbarkeit.

OTCXN schließen sich Ogg Trading-Gründer David Ogg und Chief Technology Officer Rutie Zhou an. Als angesehener Industrie-Veteran mit umfassenden Kenntnissen in Kapitalmärkten war Ogg zuvor als Gründer und CEO von Hotspot FX (jetzt BATS/CBOE), Gründer und CEO von Lava FX (von Citigroup übernommen) und Head of Foreign Exchange bei Credit Suisse, HSBC und anderen bekannten Banken tätig. Zhou war zuvor in Handelsplattform-Führungsrollen bei Natixis, Bear Stearns und Hotspot FX tätig.

"Die Ogg Trading-Plattform weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bedienung von großen globalen institutionellen Handelsfirmen auf, unterstützt durch Tier-I-Prime-Broker", sagte Rosario Ingargiola, Gründer und Chief Executive Officer von OTCXN. "Die Matching-Maschine, Liquiditätsaggregation und intelligente Orderrouting-Technologien von Ogg Trading sind nachweisbar branchenführend und beschleunigen schon jetzt die Erweiterbarkeit unserer Blockchain-angetriebenen Handelsinfrastrukturplattform sowohl in FX- als auch in Kryptowährungsmärkten. Zudem bringt Dave Ogg Erfahrung und Glaubwürdigkeit mit, die in der Industrie unübertroffen sind."

"OTCXN stößt bei großen institutionellen Händlern, Banken und Börsen auf steigendes Interesse und wir freuen uns, dass sich Dave und Rutie uns zu Beginn der nächsten außergewöhnlichen Wachstumsphase unseres Unternehmens anschließen."

"Ich freue mich sehr, diese innovative kombinierte Technologie in die Märkte für institutionelle digitale Vermögenswerte zu bringen", sagte Ogg. "Außerdem werden unsere institutionellen Handelsplattformen, die OTCXN's starke Blockchain-Technologie integrieren, die Reichweite für institutionelle FX-Kunden ausdehnen, während das Handelskontrahenten- und Abwicklungsrisiko gesenkt werden."

Über OTCXN

OTC Exchange Network ("OTCXN") ist ein Kapitalmarktinfrastruktur-Unternehmen, das eine eigene Blockchain-Technologie einsetzt, um den Bedarf an traditionellen Vermittlern und Vertrauen zwischen Handelspartnern zu verringern, wobei Risiken, Probleme und Kosten gesenkt werden. www.otcxn.com @OTCXN

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180625005827/de/

Contacts:

Robert Ferri Partners

Robert Ferri, 415-575-1589

robert.ferri@robertferri.com