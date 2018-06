Deutsche Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 162,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,32 Prozent. Die Renditen südeuropäischer Staatsanleihen stiegen hingegen an. Besonders deutlich legten sie in Italien zu.

Für hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen deutschen Schuldtiteln sorgt nach wie vor der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Zusätzliche Verunsicherung brachte ein Medienbericht, wonach die US-Regierung plant, verschärft gegen chinesische Investitionen in den USA vorzugehen. Sollten die Pläne wahr werden, würde sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen. Zudem schwelt in Deutschland die Regierungskrise weiter.

Konjunkturdaten aus Deutschland haben kaum zur Beruhigung der Anleger beitragen. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands bedeutendster wirtschaftlicher Frühindikator, hatte sich im Juni wie erwartet eingetrübt. Bankvolkswirte begründeten die Entwicklung sowohl mit dem von den USA ausgehenden Handelsdisput als auch mit dem Koalitionsstreit in Deutschland./jsl/he

