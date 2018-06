Bonn (ots) - Die Lage in der Koalition spitzt sich zu: An diesem Dienstag kommen die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD zu einem Krisentreffen zusammen. Es steht viel auf der Agenda und dreht sich doch fast nur um ein Thema. Dreh- und Angelpunkt ist der Asyl-Streit in der Union. Der Machtkampf zwischen Merkel und Seehofer ist in vollem Gang. Die Fronten sind verhärtet, Kompromisse schwer vorstellbar.



Was passiert, wenn sich die Union nicht einigen kann oder will? Wie viel Annäherung ist beim Krisentreffen möglich? Wie isoliert ist Merkel? Wie weit wird die CSU im Asylstreit gehen?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



Prof. Werner Patzelt, Politologe, Universität Dresden Alexander Kissler, Cicero Nico Siegel, infratest-dimap



Während der Sendung meldet sich phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer live aus Berlin mit Einschätzungen zum Koalitionsausschuss.



