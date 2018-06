Der AUD/USD sank unter 0,7415 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand in diesem Jahr. Das Paar notierte zuletzt um 0,7400 Dollar und damit 35 Pips im Minus. Der negative Ton hält an, da sich die Aktienpreise in den USA auf Talfahrt befinden. Der Dow Jones sank um 1,47 Prozent auf 24.220 Punkte. Der Aussie zeigt am Montag die schwächste Performance ...

